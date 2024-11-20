Средства ПВО уничтожили 42 дрона ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили 42 дрона ВСУ самолетного типа над шестью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские боевики атаковали территорию России с 21:00 до 23:55 по московскому времени вечером 19 ноября.

«Над территорией Брянской области уничтожено 32 БПЛА, пять БПЛА уничтожены над территорией Смоленской области, два — над территорией Московской области и по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в Воронежской области пять украинских дронов атаковали предприятие, производящее гражданскую продукцию. На заводе возник пожар, но сотрудники не пострадали, своевременно эвакуировавшись.

До этого в Белгородской области российские зенитчики сбили несколько дронов ВСУ, обломки которых повредили предприятие в Алексеевке, а также инфраструктуры и линии электропередач.