Средства ПВО уничтожили 42 дрона ВСУ над территорией России
МО: силы ПВО уничтожили 42 вражеских дрона над шестью регионами России
Силы противовоздушной обороны уничтожили 42 дрона ВСУ самолетного типа над шестью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Украинские боевики атаковали территорию России с 21:00 до 23:55 по московскому времени вечером 19 ноября.
«Над территорией Брянской области уничтожено 32 БПЛА, пять БПЛА уничтожены над территорией Смоленской области, два — над территорией Московской области и по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей», — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее в Воронежской области пять украинских дронов атаковали предприятие, производящее гражданскую продукцию. На заводе возник пожар, но сотрудники не пострадали, своевременно эвакуировавшись.
До этого в Белгородской области российские зенитчики сбили несколько дронов ВСУ, обломки которых повредили предприятие в Алексеевке, а также инфраструктуры и линии электропередач.