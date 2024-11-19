Предприятие в Воронежской области загорелось после атаки БПЛА

Гусев: не менее 5 БПЛА атаковали гражданское предприятие в Воронежской области

Украинские беспилотники повредили предприятие в Воронежской области, специализирующееся на производстве гражданской продукции, и спровоцировали пожар. Сотрудники успели эвакуироваться, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, выпускающее исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов Воронежской области», — написал он.

Гусев добавил, что на заводе разгорелся огонь. Сотрудники эвакуировались, никто не пострадал. К месту происшествия выехали пожарные и другие оперативные службы.

Губернатор предупредил, что в регионе сохранилась опасность атаки БПЛА. Власти ввели особый режим после 20:00.

В течение дня 19 ноября российские военные обезвредили украинские беспилотники над Ростовской, Курской, Брянской и Белгородской областями. Противник также направил на территорию России шесть американских баллистических ракет ATACMS.