Обломки сбитых БПЛА рухнули на предприятие в Алексеевке

Гладков: система ПВО сработала в Алексеевке, обломки повредили промпредприятие

Фото: РИА «Новости»

В Белгородской области сработала система ПВО, военные сбили несколько беспилотников. Обломки дронов повредили линии электропередачи, инфраструктуру и предприятие в Алексеевке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал», — сказал он.

Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Алексеевке и повредили производственные помещения. Гладков сообщил, что пострадали также объект инфраструктуры и линии электропередачи. Из-за этого несколько улиц города остались без света.

Воронежскую область атаковали, по меньшей мере, пятью дронами. Власти сообщили, что на гражданском предприятии разгорелся пожар. Сотрудники не пострадали.

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