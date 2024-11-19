Обломки сбитых БПЛА рухнули на предприятие в Алексеевке

В Белгородской области сработала система ПВО, военные сбили несколько беспилотников. Обломки дронов повредили линии электропередачи, инфраструктуру и предприятие в Алексеевке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал», — сказал он.

Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Алексеевке и повредили производственные помещения. Гладков сообщил, что пострадали также объект инфраструктуры и линии электропередачи. Из-за этого несколько улиц города остались без света.

Воронежскую область атаковали, по меньшей мере, пятью дронами. Власти сообщили, что на гражданском предприятии разгорелся пожар. Сотрудники не пострадали.