Средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник за ночь

В течение прошлой ночи силы противовоздушной обороны ликвидировали 21 украинский беспилотник над акваторией Черного моря и четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что военные сбили 12 беспилотников над Брянской областью, два — над Курской, по одному над Калужской и Крымом, а также пять — над акваторией Черного моря.

Днем ранее, 11 марта, под массированной атакой дронов ВСУ оказались 10 регионов России. Дежурные средства ПВО сбили 337 летательных аппаратов, в Московском регионе — 91. Столичные аэропорты на время отражения ударов дронов прекратили отправку и прием рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшую атаку самой масштабной за все время. По его словам, что средства противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника, находившихся на подлете к столице.