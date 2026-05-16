Средства ПВО уничтожили 138 украинских беспилотников за ночь

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали над регионами 138 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники перехватили в период с 20:00 до 07:00 по московскому времени. Налеты отразили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областях, Краснодарском крае, Крыму, Московском регионе.

Также аппараты ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.

Военные отбили атаку беспилотников днем 15 мая. В период с 14:00 до 20:00 они перехватили 56 БПЛА самолетного типа под Белгородом, Брянском, Калугой, Курском, Смоленском, Тверью, в Московском регионе, в Крыму, в Краснодарском крае и над Азовским и Черным морями.

Ранее из-за беспилотников пострадали четыре жителя Белгорода, в том числе трехлетняя девочка. Она получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги.