Четыре мирных жителя ранены при атаке дрона на многоэтажку в Белгороде
Трехлетняя девочка оказалась в числе четырех мирных жителей Белгорода, пострадавших при атаке беспилотника на многоквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
Ребенка с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги доставили в детскую областную клиническую больницу. Туда же отправили женщину с травмами лица и голени.
В городскую больницу № 2 с осколочными ранениями госпитализировали еще двоих пострадавших — мужчину и женщину.
После детонации загорелись несколько балконов, пожарные ликвидировали открытое возгорание. Фасад и остекление дома повреждены.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев выехал на место. Количество раненых уточняется.
Ранее в Минобороны России заявили, что за шесть часов в пятницу, 15 мая, средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника.