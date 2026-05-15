Четыре мирных жителя ранены при атаке дрона на многоэтажку в Белгороде

Трехлетняя девочка оказалась в числе четырех мирных жителей Белгорода, пострадавших при атаке беспилотника на многоквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Ребенка с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги доставили в детскую областную клиническую больницу. Туда же отправили женщину с травмами лица и голени.

В городскую больницу № 2 с осколочными ранениями госпитализировали еще двоих пострадавших — мужчину и женщину.

После детонации загорелись несколько балконов, пожарные ликвидировали открытое возгорание. Фасад и остекление дома повреждены.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев выехал на место. Количество раненых уточняется.

Ранее в Минобороны России заявили, что за шесть часов в пятницу, 15 мая, средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника.