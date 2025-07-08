Средства ПВО сбили за ночь три дрона в Белгородской области

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали три украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны сбили в период с 22:30 до 7:00.

В ночь на 7 июля военные уничтожили над российскими регионами более 90 беспилотников ВСУ. Под Белгородом ликвидировали 20 аппаратов, под Курском — 14. Также дроны перехватили в Липецкой, Брянской, Воронежской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Тамбовской, Орловской, Владимирской областях, в Крыму, в Московском регионе, в Краснодарском крае и над Черным морем.

Обломки БПЛА рухнули на территории Ильского НПЗ. По словам, диспетчера одного из крупнейших в России нефтеперерабатывающих предприятий, фрагменты дрона упали вблизи одного из технологических цехов. В результате ЧП обошлось без пострадавших. Специалисты не обнаружили на объекте повреждений и очагов возгорания.