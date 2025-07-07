Обломки дрона упали на нефтезавод на Кубани

На территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России — Ильского НПЗ — обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В Северском районе на территории Ильского НПЗ произошло падение обломков БПЛА», — рассказали в оперштабе.

ЧП произошло минувшей ночью. Диспетчер нефтеперерабатывающего завода рассказал, что обломки рухнули вблизи одного из технологических цехов предприятия.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждений НПЗ и очагов возгорания или задымления обнаружено не было. Сотрудники специальных и экстренных служб работают на месте ЧП.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над Россией более 90 украинских дронов.