Средства ПВО сбили за ночь три БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Российские системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали три дрона ВСУ над двумя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Два беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области, еще один — под Воронежем. По данным оборонного ведомства, украинские военные пытались с помощью БПЛА самолетного типа совершить террористическую атаку на российские объекты.

Дрон ВСУ 15 октября ударил по движущемуся автобусу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что из-за атаки пострадали восемь мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Двое мужчин получили осколочные ранения, отметил он.

В тот же день БПЛА атаковал частный жилой дом в станице Марьянской в Краснодарском крае. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, никто не пострадал. В результате удара дом получил повреждения.