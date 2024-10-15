Беспилотник ВСУ повредил жилой дом на Кубани

Беспилотник ВСУ повредил частный жилой дом в станице Марьянской, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, в распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
ВСУ совершили атаку около 10 часов вечера.
«На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно пострадавших нет», — добавил губернатор.
Глава Красноармейского района уже доложил о случившемся. Кондратьев поручил ему проконтролировать ликвидацию последствий атаки ВСУ и помочь жителям восстановить поврежденное имущество.
Вечером 15 октября украинские военные атаковали рейсовый автобус с пассажирами в Белгородской области. В результате удара дрона пострадали восемь человек.
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