Беспилотник ВСУ повредил жилой дом на Кубани

Беспилотник ВСУ повредил частный жилой дом в станице Марьянской, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, в распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.