Восемь человек пострадали после удара дрона ВСУ по автобусу под Белгородом

Беспилотник ВСУ атаковал движущийся пассажирский автобус в Белгородском районе, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В результате удара пострадали восемь мирных жителей, включая четверых несовершеннолетних.

Автобус поворачивал в сторону поселка Октябрьский. На место происшествия прибыли силовики и медики. Двух пострадавших мужчин с осколочными ранениями доставили в белгородскую городскую больницу № 2. Еще одного белгородца и двух женщин после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение домой.

«Четверых несовершеннолетних госпитализировали в детскую областную клиническую больницу <…> Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. У транспортного средства поврежден кузов и выбиты стекла», — уточнил глава региона.

До этого ВСУ рассыпали в Белгородской области мины «Лепесток». Из-за этого часть дорог рядом с областным центром перекрыли.