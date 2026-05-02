Средства ПВО сбили за ночь более 200 дронов над регионами

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 215 беспилотников ВСУ над регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты ликвидировали в период с 20:00 до 8:00. Военные перехватили беспилотники над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, в московском регионе, Краснодарском крае, в Республике Крым.

Также дроны уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на подлете к столице ночью сбили пять дронов. Еще один БПЛА поразили в регионе утром, на место ЧП оперативно прибыли специалисты экстренных служб.

Данные об атаке беспилотников на Ленинградскую область ночью подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, военные отбили налет двух дронов.