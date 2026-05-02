Силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ в небе над Ленобластью

Два беспилотника ВСУ уничтожили в Ленинградской области утром 2 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале .

Около 06:07 утра глава региона предупредил о беспилотной опасности в воздушном пространстве региона и возможном понижении скорости мобильного интернета.

«Силами ПВО уничтожено два БПЛА в Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в 06:42.

Также утром 2 мая украинский беспилотник сбили на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. На месте падения обломков беспилотника работают представители экстренных служб.