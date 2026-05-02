Средства ПВО сбили летевший на Москву дрон

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали утром украинский беспилотник, который летел на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Аппарат уничтожили примерно в 8:10. Градоначальник уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб. По его словам, за ночь военные отразили налет пяти беспилотников.

Также атаку БПЛА отбили средства ПВО в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что в регионе объявили беспилотную опасность и предупредил о возможных сбоях в работе мобильного интернета. Всего в Ленинградской области поразили два дрона ВСУ.

В прошлую ночь над Россией нейтрализовали 141 беспилотник. Атакам подверглись Курская, Белгородская, Брянская, Ростовская, Смоленская и Калужская области, Московский регион, Краснодарский край и Крым.