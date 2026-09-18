Средства ПВО сбили за ночь 629 беспилотников над регионами

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над Россией 629 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники самолетного типа сбили в период с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Налеты БПЛА отразили под Белгородом, Брянском, Астраханью, Владимиром, Калугой, Курском, Орлом.

Также беспилотники уничтожили в Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, на Кубани, в Московском регионе, в Адыгее, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Под Брянском из-за ночной атаки БПЛА пострадали четыре человека, в том числе глава населенного пункта Меленск. Их доставили в больницу.

В Московском регионе военные перехватили 350 украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что 64 аппарата сбили на подлете к городу, а остальные — на дальних рубежах.