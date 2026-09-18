Силы ПВО сбили за ночь 350 украинских дронов в Московском регионе

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 350 украинских беспилотников в Московском регионе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«В период с 20:00 17 сентября до 07:00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА», — написал он.

По словам градоначальника, большинство аппаратов ликвидировали на дальних рубежах, 64 — на подлете к Москве.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что средства ПВО уничтожили ночью 45 украинских беспилотников над регионом. В результате произошедшего никто не пострадал. По неуточненной информации, повреждений зданий и инфраструктуры тоже не обнаружили.

Утром 18 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что из-за воздушной атаки в регионе получили повреждения дома, машины и газовые трубы. Ночью силы ПВО отразили атаку 50 беспилотников на область. Из жителей никто не пострадал.