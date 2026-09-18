Три человека и глава села пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ в Брянской области

Украинские беспилотники атаковали село Меленск в Брянской области. Пострадали три человека и глава населенного пункта, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В результате атаки БПЛА самолетного типа ранены трое сотрудников сельхозпредприятия. Пострадавшие доставлены в больницу», — написал врио губернатора.

Во время ликвидации последствий атаки и эвакуации пострадавших ВСУ повторно ударили по селу. Присутствующий на месте происшествия глава администрации муниципального образования Александр Подольный получил осколочные ранения. В результате атаки повреждено зернохранилище.

За день российские ракетчики сбили или подавили 292 украинских беспилотника самолетного типа. Основной удар пришелся на приграничные области — Белгородскую, Брянскую, Курскую и Орловскую. ВСУ также атаковали Калужскую и Тульскую области.