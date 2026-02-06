Средства ПВО сбили за ночь 38 дронов над Россией

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 38 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщило РИА «Новости» .

В Брянской области военные отразили налет 26 дронов, в Белгородской — 10. Под Липецком и над акваторией Черного моря перехватили по одному БПЛА.

В ночь на 5 февраля средства ПВО уничтожили почти 100 беспилотников. Аппараты сбили в Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской, Волгоградской областях, над акваторией Азовского моря и в Крыму.

Жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и Азова отметили, что слышали ночью звуки пролета БПЛА и работы систем противовоздушной обороны. Дроны летели со стороны Таганрогского залива.

Военные также отбили крупную атаку беспилотников в период с 14:00 до 20:00 4 февраля. Налетам дронов подверглись Крым, Краснодарский край, Белгородская, Курская и Брянская области.