Ростовчане сообщили о массовой атаке ВСУ

Ростовскую область атаковали украинские дроны, о взрывах сообщили жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и Азова. Об этом написал телеграм-канал Shot .

«Последний час в небе постоянно слышны звуки пролета БПЛА, а также раздаются многочисленные взрывы. Группы вражеских дронов летят со стороны Таганрогского залива, в разных районах слышны сирены тревоги», — сообщили авторы канала.

Официальной информации о последствиях прилета пока не поступало.

Массированную атаку беспилотников ВСУ отразили и в Запорожской области. Силы ПВО, военные и сотрудники Росгвардии за сутки уничтожили и перехватили более 30 дронов над территорией региона.

За шесть часов, с 14:00 до 20:00 по московскому времени системы ПВО сбили или подавили 72 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Больше всего дронов сбили над акваторией Азовского моря и над Белгородской областью.