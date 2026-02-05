Системы ПВО за ночь уничтожили почти 100 БПЛА над регионами

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над регионами 95 беспилотников ВСУ. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщило РИА «Новости» .

В Краснодарском крае военные уничтожили 36 БПЛА, над Азовским морем — 21, в Ростовской области — 27, в Белгородской — восемь, в Волгоградской — один. В Крыму системы ПВО перехватили два аппарата.

Массовый ночной налет дронов ВСУ со стороны Таганрогского залива отразили в Ростовской области. О звуках работы ПВО и воздушной тревоги рассказали жители жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и Азова.

В период с 14:00 до 20:00 4 февраля военные ликвидировали 72 беспилотника самолетного типа. Их поразили в Белгородской, Курской, Брянской областях, на Кубани, в Крыму и над Азовским морем.