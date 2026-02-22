Средства ПВО сбили восьмой БПЛА на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве седьмой за день беспилотник. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Дроны уничтожили в период с 15:10. Градоначальник добавил, что на место падения фрагментов БПЛА прибыли экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее военные отразили ночную атаку более 80 беспилотников в нескольких регионах. Массированный налет отбили под Белгородом — там уничтожили перехватили 29 аппаратов. Дроны также сбили в Саратовской, Воронежской, Смоленской, Брянской, Курской, Калужской областях, в Московском регионе и в Крыму.

За ночь до этого украинские боевики выпустили 77 БПЛА самолетного типа. Атаке подверглись Кубань, Самарская, Волгоградская, Воронежская и другие области. В Волгограде пострадали четыре жилых многоэтажных дома.