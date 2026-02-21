Украинские беспилотники повредили в Волгограде четыре многоэтажки

В Волгограде четыре многоэтажных дома получили повреждения после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В результате атаки на гражданские объекты юга Волгограда повреждены оконные блоки в четырех многоквартирных домах: ул. Танеева, 6; ул. Панферова, 14; ул. Саушинская, 7; ул. 2-я Штурманская, 9а. Даны поручения привести в готовность пункт временного размещения», — процитировала Бочарова пресс-служба в телеграм-канале администрации области.

Обломки упали на одну из производственных площадок. Пострадавших и разрушений в коммунальной и промышленной инфраструктуре не зафиксировали.

Сейчас власти и представители управляющей компании осматривают дома, пострадавшие от атаки дронов. Во время поквартирного обхода замеряют оконные блоки и временно закрывают проемы, пока не начнутся работы по остеклению.

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 77 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России.