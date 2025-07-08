Средства ПВО сбили в зоне спецоперации 202 дрона за сутки

Российские системы противовоздушной обороны за сутки нейтрализовали в зоне проведения спецоперации 202 беспилотника самолетного типа, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету, выпущенную из РСЗО HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, украинская армия лишилась более 1305 боевиков.

ВС России с помощью авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии атаковали на Украине объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее российские военные освободили первый населенный пункт в Днепропетровской области — село Дачное. Контроль над ним установила группировка войск «Центр». В зоне ее ответственности ВСУ потеряли за сутки 440 боевиков, а также пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три артиллерийских орудия.