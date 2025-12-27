Средства ПВО сбили три летевших на Москву дрона

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин .

Он уточнил, что к месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее налет БПЛА отразили в Брянской области. За два часа военные нейтрализовали 36 украинских беспилотников. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что из-за атаки никто не пострадал, обошлось без разрушений.

В ночь на 27 декабря над регионами перехватили семь беспилотников самолетного типа. Четыре аппарата ликвидировали в Краснодарском крае, три — над Адыгеей. За день до этого системы ПВО отбили атаку 77 дронов. Налеты отразили в Волгоградской, Ростовской, Калужской, Белгородской областях, в Московском регионе, Республике Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.