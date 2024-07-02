Минобороны сообщило о перехвате шести крылатых ракет Storm Shadow в зоне СВО

Действующие в зоне проведения специальной военной операции средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть крылатых дальнобойных ракет Storm Shadow и управляемую авиационную бомбу Hammer. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники группировок российских войск поразили скопления живой силы и военной техники противника в 115-ти районах проведения специальной военной операции.

В ведомстве добавили, что также в воздухе сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 81 беспилотник, включая «Bayraktar TB2, запущенные украинскими боевиками.

Самое крупное поражение за минувшие сутки российские войска нанесли воздушным силам Украины. Групповой удар высокоточного оружия уничтожил на военном аэродроме пять самолетов Су-27. Еще два истребителя этого же типа получили серьезные повреждения.

Кроме средства противовоздушной обороны довели количество уничтоженных украинских самолетов до девяти. Они сбили истребитель МиГ-29 и еще один Су-27.