Средства ПВО сбили шесть ракет Storm Shadow в зоне спецоперации

Минобороны сообщило о перехвате шести крылатых ракет Storm Shadow в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Действующие в зоне проведения специальной военной операции средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть крылатых дальнобойных ракет Storm Shadow и управляемую авиационную бомбу Hammer. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что также в воздухе сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 81 беспилотник, включая «Bayraktar TB2, запущенные украинскими боевиками.

Кроме того за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники группировок российских войск поразили скопления живой силы и военной техники противника в 115-ти районах проведения специальной военной операции.

Самое крупное поражение за минувшие сутки российские войска нанесли воздушным силам Украины.  Групповой удар высокоточного оружия уничтожил на военном аэродроме пять самолетов Су-27. Еще два истребителя этого же типа получили серьезные повреждения.

Кроме средства противовоздушной обороны довели количество уничтоженных украинских самолетов до девяти. Они сбили истребитель МиГ-29 и еще один Су-27.

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