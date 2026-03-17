Силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников за два часа утром 17 марта
Средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа за два часа утром 17 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны ликвидировали в период с 07:00 до 09:00. Больше всего беспилотников сбили над Ленобластью — шесть БПЛА, два — в Краснодарском крае, под одному — в Брянской, Костромской и Смоленской областях.
«Один — над акваторией Азовского моря», — добавили в министерстве.
Ночью 17 марта силы ПВО отразили налет более 200 украинских беспилотников в Московской, Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Ростовской и других областях. В сторону столицы направлялись 40 БПЛА, в Ленобласти ликвидировали 14 дронов.