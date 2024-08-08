Средства ПВО сбили ночью в Курской области украинские ракеты и БПЛА

Врио губернатора Смирнов: под Курском за ночь уничтожили 6 дронов и 5 ракет ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны в Курской области ликвидировали за ночь и утро шесть украинских беспилотников самолетного типа и пять ракет. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что к обломкам БПЛА нельзя приближаться. Смирнов также призвал жителей звонить по номеру 112, если они обнаружат части дронов.

Минобороны опубликовало 8 августа видеозапись с уничтожением военной техники ВСУ в Курской области. Войска поразили с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» БМП Bradley американского производства и бронемашины «Казак».

Ранее Белый дом сообщил, что потребует от украинского руководства объяснений в связи с рейдами ВСУ в Курской области. Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер не признала, что американской стороне было известно о планах Украины.

Бои с ВСУ в Курской области. Какие цели преследует Украина

Военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона ВСУ. Что известно к этому часу

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте