Средства ПВО сбили ночью в Курской области украинские ракеты и БПЛА

Врио губернатора Смирнов: под Курском за ночь уничтожили 6 дронов и 5 ракет ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны в Курской области ликвидировали за ночь и утро шесть украинских беспилотников самолетного типа и пять ракет. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что к обломкам БПЛА нельзя приближаться. Смирнов также призвал жителей звонить по номеру 112, если они обнаружат части дронов.

Минобороны опубликовало 8 августа видеозапись с уничтожением военной техники ВСУ в Курской области. Войска поразили с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» БМП Bradley американского производства и бронемашины «Казак».

Ранее Белый дом сообщил, что потребует от украинского руководства объяснений в связи с рейдами ВСУ в Курской области. Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер не признала, что американской стороне было известно о планах Украины.