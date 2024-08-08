Минобороны РФ показало видео с уничтожением техники ВСУ в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российские военные уничтожили боевую технику Украины в приграничном районе Курской области, включая БМП Bradley и бронемашины «Казак». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Ведомство опубликовало кадры с поражением техники ВСУ.

«На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов „Ланцет“ боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины „Казак“, бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях», — заявили в ведомстве.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал атаку ВСУ на Курскую область террористическим актом. По его словам, украинские боевики использовали при ударах западное оружие.

Дипломат отметил, что провокации противника обусловлены его удручающим положением на линии боевого соприкосновения. Он предупредил, что все попытки правительства Украины остановить продвижение ВС РФ — бесполезны.

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