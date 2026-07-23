Средства ПВО сбили ночью три беспилотника над Рязанской областью

Украинские боевики атаковали ночью с помощью беспилотников Рязанскую область. Над регионом нейтрализовали три аппарата, заявил в своем телеграм-канале губернатор Павел Малков.

В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Всего за ночь российские военные перехватили над регионами 223 украинских беспилотника самолетного типа. Атакам подверглись Крым, Татарстан, акватория Азовского моря, Московский регион, Брянская, Волгоградская, Орловская, Самарская и другие области.

В Тульской области фрагменты БПЛА рухнули на балкон жилого дома. Губернатор региона Дмитрий Миляев уточнил, что никто не пострадал.

В Крыму в результате ночного налета погиб один житель, еще четверо пострадали. Ранения получили в том числе двое детей. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что региональное правительство окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку.