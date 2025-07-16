Силы ПВО сбили 40 дронов ВСУ над Россией

Противовоздушные средства обороны уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Атака проходила в период с 20:00 до 23:00 часов по московскому времени. Больше всего дронов военные перехватили над Белгородской областью — там уничтожили 29 БПЛА. Над Брянском ликвидировали девять аппаратов, в Липецкой области — два.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб мирный житель, ранения получили пять человек. Из-за обстрела повреждения получили шесть домов.

Предыдущей ночью силы ПВО сбили восемь украинских дронов над тремя российскими регионами — в Крыму, в Белгородской и Курской областях. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.