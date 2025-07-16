Один мирный житель погиб в Белгороде в результате атаки БПЛА

Один мирный житель погиб, пятеро ранены в Белгороде в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор.

Гладков отметил, что, по предварительным данным, ранения получили пять человек. Их госпитализировали. Из-за обстрела повреждения получили шесть домовладений. Все оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. В поселке Задорожный Краснояружского района после прилетов украинских боеприпасов разрушено одно административное здание.

UPD: число раненых увеличилось до шести человек. По оценке медиков, у всех состояние средней степени тяжести.