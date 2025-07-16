Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских БПЛА над российскими регионами

В течение ночи средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что по три беспилотника сбили в Азовском море и Крыму, в Белгородской и Курской областях — по одному.

Российские войска в ответ на атаки ВСУ наносят удары высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками исключительно по предприятиям украинского ВПК и военным объектам.

Ранее в Воронеже ввели режим ЧС после теракта с дронами ВСУ. После взрывов беспилотников пострадали 24 человека, среди них четверо детей. Повреждения получили три частных и 12 многоквартирных домов.