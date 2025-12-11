Более 200 авиарейсов задержали в Москве из-за массовой атаки БПЛА

Более 240 рейсов задержали в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за массовой атаки БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Часть рейсов задержаны на сроки до нескольких часов, часть уже полностью отменены.

При этом, по данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово уже сняли.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял 16 самолетов в качестве запасного, девять из них уже направились в столицу. Тем, кому отменили рейсы, предложили ехать поездом — для этого на втором этаже терминала есть билетная касса РЖД.

В общей сложности за ночь, по данным Минобороны, средства ПВО сбили в столичном регионе 40 вражеских беспилотников. Налеты продолжились и позднее.