Над Орловской областью уничтожили почти 40 беспилотников

Ночью над Орловской областью уничтожили еще 26 вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Андрей Клычков.

До этого он заявил, что над регионом ликвидировали 11 украинских БПЛА.

«Наши силы ПВО работали до раннего утра — помимо этих 11, по уточненной информации были уничтожены еще 26 вражеских БПЛА. Итог 37 БПЛА за сутки», — сказал Клычков.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в районе полуночи жители Рязани услышали звуки взрывов. Очевидцы отметили, что хлопки прозвучали в разных частях города. По предварительным данным, сработали силы противовоздушной обороны.

Вечером 20 мая пресс-служба Минобороны сообщила, что средства ПВО сбили 15 беспилотников над российскими регионами. Из них 11 дронов зафиксировали над Орловской областью, три над Брянской и один над Белгородской.