БПЛА попал в жилой дом. Воробьев раскрыл последствия атаки дронов в Подмосковье

Воробьев: женщина получила ранение плеча в Электростали в результате атаки БПЛА

ПВО продолжают отражать массовую атаку БПЛА на Московскую область. Один из дронов попал в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в телеграм-канале .

Последствия атаки БПЛА в Подмосковье

По его словам, в Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина.

«Повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты», — сказал он.

Сейчас началась эвакуация жителей дома.

Также обломки сбитого БПЛА повредили крышу частного дома в Электростали в деревне Степаново. Одна женщина получила ранение плеча, в больницу ложиться отказалась.

Еще в Электростали на улице Радио после падения фрагментов дрона загорелась машина. Пожар быстро потушили.

«В Люберцах зафиксировано несколько мест падения обломков БПЛА. Повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне», — написал Воробьев.

Также обломки дрона попали на крышу ТЦ «Белая Дача», началось возгорание, данные о ЧП и возможных пострадавших уточняют специалисты.

В деревне Масново-Жуково в Чехове беспилотник попал в дачный дом. Строение и хозяйственные постройки разрушились. Кроме того, в поселке Крюково обломки дрона упали на нескольких участках. Данные о последствиях уточняют.

«В Павловском Посаде, в СНТ „Дружба“ деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома», — написал губернатор.

На место прибыли пожарные подразделения. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Сотрудники МЧС, полицейские и врачи работают на всех местах происшествия.