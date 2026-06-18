БПЛА попал в жилой дом. Воробьев раскрыл последствия атаки дронов в Подмосковье
Воробьев: женщина получила ранение плеча в Электростали в результате атаки БПЛА
ПВО продолжают отражать массовую атаку БПЛА на Московскую область. Один из дронов попал в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в телеграм-канале.
Последствия атаки БПЛА в Подмосковье
По его словам, в Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина.
«Повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты», — сказал он.
Сейчас началась эвакуация жителей дома.
Также обломки сбитого БПЛА повредили крышу частного дома в Электростали в деревне Степаново. Одна женщина получила ранение плеча, в больницу ложиться отказалась.
Еще в Электростали на улице Радио после падения фрагментов дрона загорелась машина. Пожар быстро потушили.
«В Люберцах зафиксировано несколько мест падения обломков БПЛА. Повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне», — написал Воробьев.
Также обломки дрона попали на крышу ТЦ «Белая Дача», началось возгорание, данные о ЧП и возможных пострадавших уточняют специалисты.
В деревне Масново-Жуково в Чехове беспилотник попал в дачный дом. Строение и хозяйственные постройки разрушились. Кроме того, в поселке Крюково обломки дрона упали на нескольких участках. Данные о последствиях уточняют.
«В Павловском Посаде, в СНТ „Дружба“ деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома», — написал губернатор.
На место прибыли пожарные подразделения. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Сотрудники МЧС, полицейские и врачи работают на всех местах происшествия.
Сколько беспилотников сбили?
Ночью и утром мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале сообщил, что силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА в московском регионе. Нескольким дронам удалось достичь МНПЗ, специалисты приняли все меры по ликвидации последствий ЧП.
В 04:41 мэр сообщил об уничтожении 15 БПЛА, направлявшихся на столицу. Спустя примерно 30 минут — еще о семи сбитых. В 05:26 — о ликвидации шести дронов.
В 05:43 поступила информация о еще пяти аппаратах. Собянин отметил, что обломки одного дрона упали на территории ТЦ «Садовод», на одном из зданий зафиксировали незначительные повреждения.