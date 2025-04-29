Средства ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали в Московском регионе два БПЛА, летевших на столицу. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего за ночь военные отбили в регионах атаку 40 дронов ВСУ. Попытки ударить по российским объектам зафиксировали в Крыму, Нижегородской, Орловской, Белгородской, Калужской и Брянской областях. Также четыре БПЛА ликвидировали над Черным морем.

Всего в период с 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля системы ПВО нейтрализовали над российскими регионами 91 беспилотник самолетного типа.

Ночью в Сети появились сообщения о прозвучавшей в разных районах столицы сирене. Ее услышали жители центра, Чертаново, Измайлово, Печатников и Сокола.

Ранее о звуках взрывов сообщили жители Рязанской области. В поселке Денежниково раздались шесть хлопков в районе завода Торфмаш. Также похожие пролет БПЛА звуки слышали в районах Роща и Московский.