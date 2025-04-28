В нескольких районах Москвы прозвучала сирена

В разных районах Москвы жители услышали сирену. Однако накануне не было предупреждений о проверке работы систем оповещения.

В местных пабликах москвичи отметили, что сирена звучала около 10 минут, ее слышали жители центра, Чертаново, Измайлово, Печатников и района Сокол, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Странная сирена. Будто мопед», — отметила одна из местных жительниц в Telegram-канале «Чертаново».

«Может, учебная. Потому что я в центре сегодня был, тоже слышал», — добавил другой житель.

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