Украинские беспилотники атаковали Рязанскую область

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Рязанскую область, местные жители слышали взрывы в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Со слов жильцов поселка Денежниково, они слышали шесть громких хлопков в районе завода Торфмаш, первый — в 00:34. Также звуки БПЛА слышали в районах Роща и Московский», — сообщил Telegram-канал.

Местные жители также сообщили о воющих сигнализациях в машинах.

«По словам местных, минимум пять громких взрывов были слышны в стороне местного НПЗ в районе 00:50 ночи. После них в ближайших домах затряслись стекла», — сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее на всей территории Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА. Горожане в соцсетях сообщили о воющей сирене.

Незадолго до полуночи украинские беспилотники попытались атаковать объекты на территории Липецкой области. Очевидцы рассказали изданию о звуках взрывов над городом.