Средства ПВО сбили девять беспилотников над Ленобластью

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали над Ленинградской областью девять беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Глава региона также поблагодарил военных за отражение налета БПЛА и защиту неба.

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области», — добавил он.

Ранее атаку БПЛА отбили в Невинномысске на Ставрополье. Губернатор края Владимир Владимиров рассказал, что пострадали пять человек, ни одному из них госпитализация не потребовалось. По его словам, в результате налета беспилотников разгорелся пожар на территории складского комплекса.

Утром 21 июля атаке подвергся Сочи. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что на территории храма в Центральном районе девочка получила легкое ранение в ногу. Городская инфраструктура функционирует в штатном режиме.