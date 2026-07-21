Инфраструктура Сочи после налета БПЛА работает штатно

Инфраструктура Сочи после утренней атаки украинских БПЛА работает штатно. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале .

«В целом инфраструктура города функционирует в штатном режиме», — написал чиновник.

Также он сообщил, что во время отражения атаки на территории храма в Центральном районе девочка получила легкое ранение в ногу. Жизни пострадавшей ничего не угрожает.

В Хостинском районе получил повреждения припаркованный автомобиль, никто не пострадал.

Ранее в Херсонской области из-за удара БПЛА погибла 40-летняя женщина. Еще несколько человек ранены.

В Запорожской области беспилотник атаковал женщину на электросамокате.