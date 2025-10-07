Средства ПВО сбили более 180 дронов ВСУ за ночь

В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 184 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 62 беспилотника сбили над Курской областью, 31 — над Белгородской, 30 — над Нижегородской, 18 — над Воронежской, 13 — над Черным морем.

Также шесть дронов уничтожили над Липецкой областью, пять — над Калужской, четыре — над Тульской.

По три беспилотника ликвидировали в небе Рязанской и Ростовской областей, по два — над Крымом, Орловской и Брянской областями, Московским регионом, один — над Вологодской областью.

Глава Воронежской области Александр Гусев отмечал, что обломки сбитого дрона повредили сети котельной и остекление в одном из муниципалитетов региона.

Кроме того, Обломки сбитого дрона повредили остекление в 15 квартирах в Старом Осколе, отмечал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.