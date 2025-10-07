Обломки сбитого БПЛА выбили окна в 15 квартирах в Старом Осколе

В результате атаки ВСУ в жилом доме в Старом Осколе выбило окна в 15 квартирах. Система ПВО сбила украинский беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Предварительно, пострадавших и погибших нет. Во дворе посекло 20 автомобилей. Глава региона отметил, что информация о последствиях уточняется. Сотрудники оперативных служб работают на месте ЧП.

Накануне беспилотники со взрывчаткой обнаружили на предприятии микрорайоне Антипино в Тюмени. Силовики не допустили пожаров на атакованной ВСУ территории. Никто не пострадал.

По данным Минобороны, над Россией в ночь на 6 октября уничтожили 251 украинский дрон. Дежурные средства ПВО сбили над акваторией Черного моря 62 воздушные цели и 40 дронов — над Крымом.