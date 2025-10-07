Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников

За ночь в Воронежской области нашли и уничтожили 17 беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

“Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и одном городе Воронежской области было обнаружено и уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов”, – заявил он.

По предварительным данным, никто не пострадал. В одном из муниципалитетов обломки дрона повредили остекление и сети котельной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве. По его словам, на место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого об атаке БПЛА заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате случившегося в жилом доме в Старом Осколе разбились окна в 15 квартирах, а также посекло 20 машин. По неуточненным данным, обошлось без пострадавших.