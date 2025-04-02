Средства ПВО сбили 93 украинских БПЛА минувшей ночью

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 93 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего беспилотников сбили над Курской областью — 87 аппаратов. Четыре дрона уничтожили над Ростовской областью, два — над Белгородской.

Ночью жители Курска услышали минимум семь взрывов. Горожане видели вспышки. Очевидцы также рассказали, что слышали звук моторов, характерный для БПЛА.

До этого беспилотники атаковали Таганрог. Местные власти сообщили, что дроны повредили два жилых дома на улице Лизы Чайкиной. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из одной из многоэтажек эвакуировали 85 человек.