Над Таганрогом прозвучали несколько мощных взрывов

В небе над Ростовской областью прогремели несколько мощных взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Над Таганрогом местные жители слышали по меньшей мере четыре взрыва. Предварительно, работают системы ПВО, военные отражают атаку беспилотников ВСУ.

По сообщениям в местных чатах, один из дронов упал рядом с жилым домом в Таганроге. Из-за этого на месте возник пожар. Жители сообщают, что пострадали пять машин.

О пострадавших и других повреждениях пока неизвестно.

Официальной информации также пока не поступало.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за предыдущую ночь, 31 марта, силы противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 41. Над Калужской сбили 24 БПЛА, а над Курской — один.