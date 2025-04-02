Семь взрывов прогремели в небе над Курском

Минимум семь взрывов раздались в небе над Курском в полночь. В городе объявили опасность БПЛА, сообщил Telegram-канал Mash .

«Местные говорят, что с полуночи слышат работу ПВО», — написали в Telegram-канале.

Ранее Shot писал о пяти взрывах, в небе горожане видели вспышки. Очевидцы утверждают, что слышали звук моторов, похожий на двигатель БПЛА.

Официальной информации об атаке Курска пока не поступало.

Ранее украинские дроны атаковали Таганрог в Ростовской области. Глава региона сообщил, что беспилотники повредили два жилых дома на улице Лизы Чайкиной.

Власти Таганрога ввели по всему городу режим чрезвычайной ситуации. Из многоэтажного дома на улице Чайкиной эвакуировали 85 человек.