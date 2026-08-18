Средства ПВО сбили 791 украинский дрон над Россией

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 791 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 791 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Курской, Ростовской, Орловской, Тамбовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО ликвидировали над регионом более 80 дронов. БПЛА сбили в семи районах области.

Также утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь в сторону Московского региона летели 620 аппаратов, 180 из них сбили непосредственно в столичном регионе.