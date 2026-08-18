Собянин сообщил о 180 сбитых БПЛА, летевших на Москву
Собянин: на Москву летели 620 дронов, 180 ПВО уничтожила на подлете к столице
За минувшую ночь в сторону Московского региона летели 620 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По данным градоначальника, силы противовоздушной обороны уничтожили 180 дронов непосредственно в Московском регионе. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Накануне, в понедельник 17 августа, по данным Минобороны России, за 12 часов над регионами России и акваторией Черного моря сбили более 300 украинских беспилотников.