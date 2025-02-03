Средства ПВО сбили 70 дронов ВСУ над регионами России минувшей ночью

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 70 украинских беспилотников над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего БПЛА ликвидировали над Ростовской областью — 27 аппаратов. Над Волгоградской областью сбили 25 дронов ВСУ, над Астраханской — семь, над Воронежской — пять. Под Белгородом уничтожили четыре БПЛА, под Курском — два.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны сбили в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Тарасовском и Красносулинском районах. Предварительно, никто не пострадал.

Жители Волгограда минувшей ночью слышали взрывы и видели яркие вспышки в небе. В нескольких домах возникли проблемы с электричеством. По данным Telegram-канала Shot, система ПВО сработала около местного завода.