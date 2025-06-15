Средства ПВО сбили 6 БПЛА за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Пять дронов ликвидировали в небе над Белгородской областью, и один — над Орловской.

В ночь на 14 июня средства ПВО сбили 66 вражеских БПЛА. Больше всего — над Воронежской областью, где уничтожили 30 дронов. Под Белгородом сбили 10 беспилотников, в Ставропольском крае — восемь, под Самарой — один, в Крыму — шесть. Еще 11 БПЛА уничтожили над Азовским морем.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев накануне сообщил, что ВСУ атаковали дронами Новокуйбышевск. Враг пытался ударить по местному предприятию, пострадал один человек.