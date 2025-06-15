Средства ПВО сбили 6 БПЛА за ночь

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Пять дронов ликвидировали в небе над Белгородской областью, и один — над Орловской.

В ночь на 14 июня средства ПВО сбили 66 вражеских БПЛА. Больше всего — над Воронежской областью, где уничтожили 30 дронов. Под Белгородом сбили 10 беспилотников, в Ставропольском крае — восемь, под Самарой — один, в Крыму — шесть. Еще 11 БПЛА уничтожили над Азовским морем.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев накануне сообщил, что ВСУ атаковали дронами Новокуйбышевск. Враг пытался ударить по местному предприятию, пострадал один человек.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте